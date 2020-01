Redes sociais será, mais uma vez, a voz dos candidatos desafortunados Avalie esse post Avalie esse post

Em meio a enorme desigualdade que separa candidatos afortunados dos de poucas posses, nas eleições deste ano as redes socais, mais uma vez, deverá quebrar a ordem para eleger de maneira imprevisível nomes que consigam convencer o eleitor a levar o números dos candidatos à urna. Sobre este assunto, o ex-taxista, ex-vereador e hoje atendente do É pra Já em Gurupi, Dalvino Reis, fala um pouco da sua experiência com o contato diário com a comunidade. “Este tanto de gente não vai ser candidato e eu acho que não passará de três ou quatro candidatos”, disse Dalvino em conversa nas ruas de Gurupi.

por Wesley Silas

Dalvino Reis é um homem simples que conhece as casas de Gurupi e com as redes socais ele passou a acompanhar de perto a movimentação da política gurupiense. De maneira aleatória e despretensiosa encontramos Dalvino Reis na rua de Gurupi e, durante conversa ele reclamou de que ter tido a oportunidade de expor suas ideias em entrevista que estão sendo promovidas pelos veículos de comunicação local. Com sua simplicidade, Dalvino afirmou sua intenção de retornar à Câmara Municipal de Gurupi e comentou sobre o que ele ver e ouve nas ruas sobre as eleições deste ano e do papel das redes sociais como intercâmbio de ideias que poderá ajudar a eleger candidatos e, ao mesmo tempo, fiscalizar ou até mesmo desmascarar políticos.

“As redes sociais hoje mostra muitas coisas que na minha época as pessoas não viam e hoje você ver. Você pode está em qualquer lugar de Gurupi e as pessoas estão vendo que estão fazendo ou deixando de fazer. Então, esta rede social veio para ajudar quem não tem recurso financeiramente”, disse. Confira abaixo a fala de Dalvino em que ele faz considerações sobre os candidatos a prefeito de Gurupi.