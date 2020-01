Recurso para pavimentação asfáltica dos bairros Vale do Sol e Canaã já foi assinado e protocolado na Caixa Econômica Federal Avalie esse post Avalie esse post

Segundo o Secretário Gerson de Oliveira, o recurso já foi assinado e o projeto protocolado na Caixa Econômica Federal na semana passada. O banco tem 30 dias para analisar o projeto, sendo aprovado sua liberação segue para última fase com a realização da licitação, e execução das obras ainda no primeiro semestre.

Por Régis Caio

A liberação de R$ 955 mil reais foi uma emenda do Deputado Federal Eli Borges, requerida através do vereador Ivanilson Marinho, com o intuito de pavimentar as ruas de dois bairros da cidade. Os recursos serão para as seguintes ruas do Setor Vale do Sol, Rua VS-12 e Canaã: Rua C-20, Rua C-21 e Rua C-18.

