Recuperação das estradas da zona rural de Peixe inicia nesta quarta-feira, 04

O período chuvoso provocou estragos nas estradas da zona rural de Peixe, na região sul do Tocantins. O município é um dos principais produtores de soja do Estado. Para não prejudicar o escoamento da safra, além da locomoção de moradores e dos veículos de transporte escolar, a Prefeitura inicia nesta quarta-feira, 04 de março, um trabalho de recuperação emergencial em parceria o Governo do Estado.

por Redação

A parceria atende uma solicitação do prefeito, José Augusto Bezerra Lopes, realizada em audiência com o Governador Mauro Carlesse, no dia 15 de janeiro, com a presença do senador Eduardo Gomes. Na oportunidade foi ajustado entre eles o compromisso de fazer a recuperação das estradas com máquinas do município e do Estado conjugadas, o que dará celeridade ao trabalho.

“Vamos recuperar emergencialmente um trecho de cerca de 100 km. O trabalho inicia da TO-280, passando pela Lagoa do Romão, indo até a Balsa de Peixe e, posteriormente, até a Balsa da Vila São Miguel. Mas o trabalho continua até que todas as estradas da zona rural estejam em boas condições de tráfego”, explicou o prefeito José Augusto.

As máquinas da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) já estão se dirigindo para o município de Peixe e devem chegar até esta terça-feira, 03. “Estamos fazendo esse trabalho em parceria com o município de Peixe porque sabemos das dificuldades dos municípios, que o Estado também tem, mas trabalhando em conjunto temos mais força para resolver esses problemas e levar o benefício para a população, que precisa dos serviços do Estado e das Prefeituras”, afirmou o Governador Mauro Carlesse.

Peixe 100% Asfaltada

A Prefeitura de Peixe também trabalha para beneficiar moradores e comerciantes da área urbana. No dia 09 de março deve ser publicado o resultado definitivo da licitação para a contratação da empresa que prestará serviços de pavimentação asfáltica. A licitação, no valor de R$ 4.743.295,02, promoverá a pavimentação asfáltica de 65.435,66 m2 de ruas do município de Peixe e viabilizará a implantação do programa PEIXE 100% ASFALTADA com início das obras previstas para o mês de abril.