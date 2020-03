Receita Federal e INSS passam atender somente serviços essenciais mediante agendamento Avalie esse post Avalie esse post

Segundo a chefe da Receita Federal em Gurupi, Maria da Conceição Cerqueira Barbosa, o protocolo foi adotado para os próximos 30 dias em função da pandemia do Coronavírus. Confira também quais os procedimentos de atendimento adotado pelo INSS

Por Wesley Silas

A Chefe da Receita Federal em Gurupi, Maria Conceição, alerta aos usuários do órgão que somente os serviços essenciais, mediante agendamento estão sendo atendidos.

“Em função da situação de pandemia do Coronavírus, a Agência da Receita Federal do Brasil em Gurupi informa que está atendendo somente os serviços essenciais, mediante agendamento prévio disponível na internet”, explica.

Ela informou ainda que o protocolo foi adotado para os próximos 30 dias, “a fim de preservar a integridade de todos os servidores e colaboradores, assim como da sociedade, bem como preservar os serviços essenciais à atuação da Receita Federal do Brasil”.

Segundo a chefe da Receita em Gurupi, medidas preventivas foram reforçadas, como o aumento da frequência de higienização e uso de álcool gel.

“Pedimos que o contribuinte compareça presencialmente somente se for imprescindível em face da possibilidade de contaminação em ambientes públicos por aglomeração. Contamos com a compreensão e colaboração de todos”. Explicou.

Serviços do INSS em Gurupi

“Meu marido foi na agência do INSS marcar a minha perícia porque não deu certo por telefone e quando chegou hoje pela manhã tinha mais de 15 pessoas na fila e o guarda mandou todo mundo embora porque não tinha atendido. Daí eu liguei no 135 para fazer o agendamento e me passaram para ouvidoria e eles falaram que não era para fechar”, disse Andréa Prevedello.

A reportagem do portal Atitude este no INSS de Gurupi na tarde desta terça-feira e deparou com o órgão fechado com um cartaz na porta informando a Portaria número 72 com as diretrizes quanto às medidas de proteção que devem ser adotadas no atendimento público para prevenção do contágio pelo Coronavírus (COVID-19). Nela consta que os atendimentos serão restritos aos serviços agendados, advogados (em atenção a ACP 0026178-78.2015.4.01.3.400) e acertos pós-perícia.

O agendamento para atendimento no INSS pode ser feito pela Central de Atendimento do INSS 135 ou pelo site www.meu.inss.gov.br, via cadastramento.