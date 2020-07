Recado | Comércios que descumpriram novo limite de atendimento ao público são multados, alerta Prefeitura de Palmas

Dois estabelecimentos comerciais foram multados na noite da última segunda-feira, 13, por descumprimento do Decreto n° 1.920/2020, que restringe atividades comerciais no período das 20 às 5 horas. A pressão pelo cumprimento do Decreto acontecem no momento em que a Capital registrou mais 129 casos da enfermidade e registrou a 27ª morte por Covid-19.

por Redação

O Decreto é uma estratégia adotada pela Prefeitura de Palmas para diminuir a circulação de pessoas entre os dias 13 e 27 de julho na Capital a fim de reduzir a transmissão local do novo coronavírus (Covid-19).

Os estabelecimentos foram multados por permanecerem abertos após o horário no primeiro dia útil de vigência da nova regra. As multas terão seus valores definidos após análise por julgador de primeira instância. Outros quatro comércios foram notificados por descumprimento irregularidades, sendo elas falta de alvará e invasão de logradouro público.

Sem resistência à orientação dos fiscais de Posturas, os comércios abertos fora do horário permitido encerraram o atendimento, segundo explicou o diretor de Fiscalização Urbana, Emerson Parente, que confirmou que a operação terá continuidade nesta terça-feira, 14.

A reprimenda à violação das novas regras de redução do horário comercial aconteceu graças a uma operação composta por fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais, Guarda Metropolitana, Polícia Militar (PM) e fiscais de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu).

Vale lembrar que a limitação de atendimento ao público após as 20 horas não se aplica a serviços de delivery. Para ter acesso ao Decreto 1.920/2020, basta acessar o Diário Oficial do Município (DOM) do último dia 10 de julho de 2020.

Operação semelhante já vem ocorrendo aos fins de semana na Capital para verificação do cumprimento pelo comércio e população de regras estabelecidas no plano de reabertura do comércio, como distanciamento adequado entre mesas, uso de máscaras por clientes e atendentes, higienização dos espaços e disponibilização de recipientes com álcool em gel.

Palmas confirma 27º óbito pela doença e registra mais 129 casos positivos

Nesta terça-feira, 14, a 27ª morte por Covid-19 é registrada pelo Boletim Epidemiológico de Palmas. O óbito é de um idoso de 78 anos que estava internado em um leito público de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Capital. Segundo a Vigilância Epidemiológica, o paciente sofria de hipertensão. A taxa de letalidade do município é de 0,9%.

Após realizar 474 testes na última rotina de exames para detectar a doença, a Capital registrou mais 129 casos da enfermidade e soma, agora, 3.019 casos acumulados de Covid-19. Desse total, 1.799 estão recuperados, 1.176 cumprem isolamento domiciliar e 17 pacientes estão internados. O Boletim Epidemiológico informa que o município contabiliza 17.529 notificações para síndrome gripal, sendo 7.239 descartadas para o novo coronavírus.

Dos 129 novos casos informados nesta terça-feira, 14, 21 possuem comorbidades e cinco possuem fatores de risco declarados. Sobre a provável fonte de transmissão, 110 casos estão em investigação epidemiológica, dez tiveram contato com caso confirmado em Palmas e nove infectaram-se por transmissão comunitária. A respeito da situação atual dos pacientes, 127 cumprem isolamento domiciliar, um paciente encontra-se internado e outro veio a óbito.

A Vigilância Epidemiológica alerta que a Capital ultrapassou nesta terça-feira,14, o índice de incidência por 100 mil habitantes do Estado. Enquanto o Tocantins tem 1.000 casos de Covid-19 para cada 100 mil habitantes, Palmas conta com 1.009 casos para cada 100 mil habitantes. Diante do aumento, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ressalta o reforço do cumprimento das medidas de isolamento social e as medidas de segurança sanitária preconizadas pelos órgãos de saúde.