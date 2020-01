“Rapaz eu não sou engenheiro, mas este negócio está caindo”, diz Amastha sobre Hospital Geral de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Na aparte de fora do alambrado do Hospital Geral de Gurupi, o ex-prefeito de Palmas e ex-opositor do Governador Mauro Carlesse nas eleições de 2018, Carlos Amastha (PSB) criticou a demora da obra que, segundo o Governo do Tocantins, será inaugurada no mês de setembro deste ano.

por Wesley Silas

O ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB) encontra-se em Gurupi nesta quarta-feira, 22, em visita ao prefeito Laurez Moreira (PSDB). O primeiro ato que chamou atenção foi as crítica de Amastha à qualidade da obra do Hospital Geral de Gurupi, na cidade do governador Mauro Carlesse.

“Oito anos com dinheiro em caixa e Carlesse já faz dois anos (no mandato de governador) e esta é a cidade dele. Rapaz eu não sou engenheiro, mas este negócio está caindo, não inaugurou e já está caindo. Que vergonha o que fazem com o dinheiro do público que falta de compromisso. E esta é a sua sede eleitoral, imagina o que está acontecendo no restante do Estado”, disse Amastha em um vídeo publicado no Instagran.

As críticas de Amastha acontece 12 dias após a visita do governador Mauro Carlesse a obra do Hospital Geral de Gurupi, ocasião em que ele anunciou a entrega da primeira etapa para o mês de setembro deste ano.

“Essa é uma das obras que tenho acompanhado muito de perto. E estou sempre cobrando da empresa agilidade na execução”, disse o governador no dia 10 de janeiro durante fiscalização da obra.