Radialista Bruno Balada coloca seu nome como pré-candidato a vereador em Araguaçu

O radialista e apresentador de eventos Bruno Balada, como é conhecido nas rádios e no meio musical, recebeu o convite do PSL para filiação. O partido aposta em seu nome como um dos pré-candidatos a concorrer uma das nove vagas da Câmara Municipal de Araguaçu.

Da Redação

Bruno disse sentir-se preparado para representar o povo e que através do rádio e das conversas com os amigos, conhece as necessidades da população e falou que está pronto pra lutar por melhorias em todos os segmentos e fiscalizar a aplicação do dinheiro público.

Bruno é natural de Gurupi e foi para Araguaçu em dezembro de 2007 a convite do então empresário e anunciante da rádio que ele trabalhava, Francisco Antônio. O desafio era montar um projeto e colocar no ar um sonho da população: A primeira rádio legalizada do município chamada Rio Verde FM, a emissora é sucesso e referência na região.