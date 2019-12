“Quem quiser ser o próximo governador vai ter que ganhar de mim”, declara Prefeito Laurez Moreira 5 (100%) 1 vote (100%)vote

A declaração foi feita durante o Programa Tribuna do Povo, na rádio Nova FM. O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSDB) disse que vai concorrer o governo do estado em 2022 e aproveitou o momento para fazer críticas ao governador Mauro Carlesse. “Não cumpriu com a parte dele para algumas obras em Gurupi”, disse.

Por Régis Caio

No programa, Laurez Moreira falou sobre seu futuro político e apresentou um balanço da sua gestão no governo municipal. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas José Manuel Vilhena e Régis Caio, apresentadores do Tribuna do Povo.

Relacionamento com a bancada Federal

“Eu tenho um bom relacionamento com a bancada federal do Tocantins em Brasília, porém Gurupi é penalizada por não ter um representante e que lute por recursos para a região sul. Precisamos organizar esta situação para que voltemos a ter representantes da nossa região. No atual momento, sou muito bem recebido pelos deputados federais e senadores e a novidade foram os recursos que busquei junto a bancada tocantinense para a construção de cinco praças que começarão a serem feitas em 2020 na cidade”, declarou o prefeito.

Emprego

“Não tem ninguém que tem gerado tanto emprego como a nossa gestão. Temos recentemente a obra do antigo arroz Araguaia, que está sendo construído um condomínio e futuramente o Shopping. Assinamos com a Fecomércio para a construção da nova sede, que será na área do antigo Dnit e lá estão previstas mais quatro obras neste terreno, como o prédio próprio da Câmara Municipal e de órgãos do judiciário. Em 2020 serão investidos mais de 50 milhões de reais em obras o que vai gerar muito emprego para a população”.

Unirg

“A obra da Unirg foi a maior do estado feita com recurso próprio e ela está pronta para crescer, infelizmente não temos apoio do estado para ela expandir, no caso de Paraíso dependemos de autorização do Conselho de Educação e Saúde do Estado, gostaria que o governador Mauro Carlesse, que se diz ser de Gurupi, tivesse essa preocupação de ajudar a Unirg na sua ampliação e não de tentar atrapalhar. Já solicitei uma audiência com ele e nunca fui atendido”.

Parque Pouso do Meio

“Sobre o Pouso do Meio o governador garantiu de passar o recurso, de fazer a desapropriação da área, infelizmente ele não cumpriu com a parte dele. Os senadores Eduardo Gomes e Kátia Abreu se colocaram a disposição de ajudar e estamos lutando para dar certo, mas a ajuda do governo estadual não veio”.

Eleições 2020

“O momento agora é de trabalho, não vou pronunciar sobre quem vou apoiar. Quero apenas cumprir meu mandato ajudando Gurupi e a cidade vai estar muito bem organizada para o próximo gestor”.

Críticas ao governo do Estado

“Olha, sem estar fazendo política e sem o apoio do estado eu estou conseguindo trazer recursos para Gurupi, imagina se estivesse. Hoje o município tem R$ 300 milhões de orçamento e vemos o tanto de obras que estão sendo feitas e em relação ao estado, quando se tem boa vontade faz. Agora, se eu estivesse gerindo o Tocantins, com R$ 11 bilhões que recebe de orçamento, hoje Gurupi e as demais cidades seriam um canteiro de obras”.

Governo em 2022

“Eu vou disputar o governo em 2022, estou decidido definitivamente. Quem quiser ser o próximo governador vai ter que ganhar de mim. Lógico que temos nomes fortes, como o prefeito Ronaldo Dimas, de Araguaína, é meu amigo e temos uma boa relação, mas cabe ao povo decidir”, finalizou.