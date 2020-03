“Quem é MDB sempre será, quem é Josi ou Edinho vai andar com eles”, diz Walter Júnior ao defender que nestas eleições o MDB “irá realizar um sonho que foi impedido em 2016” Avalie esse post Avalie esse post

Nas eleições de 2016, Walter Junior (MDB) teve Gleydson Nato (PTB) como vice e juntos tiveram 19.503 votos (48,58%) e perderam as eleições com diferença de 2,84% para o prefeito Laurez que teve 20.640 votos (51,42%). “Quer renovar algo que até aqui não deu certo”, alfineta Walter Júnior sobre a pré-candidatura do seu oponente Gutierres Torquato.

por Wesley Silas

Poucos dias após dizer que haverá o momento da oposição se juntar, o advogado e ex-vereador, Walter Júnior (MDB) voltou a defendeu a união dos nomes da oposição para enfraquecer a candidatura de Gutierres Torquato, considerado o número um na linha da sucessão indicado pelo prefeito Laurez Moreira (PSDB).

“Acredito que a oposição está desanimada com promessas do Laurez que depois de quase 8 quer renovar algo que até aqui não deu certo”, disse Walter em meio as últimas movimentações envolvendo o grupo oposição que buscar união para enfrentar o secretário de Saúde Gutierres Torquato.

Permanência de mdebistas tradicionais

Para preservar o partido, Walter Júnior defende o silêncio para não dá publicidade para quem entra ou os que poderão sai do partido. “Até junho serão muitos vai e volta. Então, hoje tento não mostrar quem está entrando, pois caso saia não abale. Estou muito feliz e confiante”, disse. Em seguida completou: “Quem é MDB sempre será, quem é Josi ou Edinho vai andar com eles. Hoje o MDB também tem um grupo que me acompanha”.

Segundo Walter Júnior nas eleições deste ano o MDB de Gurupi poderá ter a chance de recuperar o que foi perdido nas eleições de 2016, quando ele perdeu as eleições quando ele disputou pelo PSDB e perde para o prefeito Laurez com diferença de 2,84%. Naquelas eleições o MDB apoiou Laurez e indicou a vice-prefeita, Dolores Nunes.

“O MDB irá realizar um sonho que foi impedido em 2016 e teremos candidatura majoritária”, disse o ex-tucano que hoje é presidente do diretório municipal do MDB.