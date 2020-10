Quedas de árvores são registradas no final de semana em Gurupi e região

De acordo com o Corpo de Bombeiros eles foram chamados em várias ocorrências relacionadas a queda de árvores. Um dos casos chegou a atingir uma residência.

por Régis Caio

Devido a forte chuva ocorrida no último sábado (10) os militares foram acionados para atender uma ocorrência de queda de árvore no centro de Gurupi, onde parte de um abacateiro tombou sobre uma residência, causando prejuízo estrutural no imóvel. No local foram retirados os referidos galhos que estavam sobre a residência.

Nas rodovias federais próximo a Gurupi, o Corpo de Bombeiros também retiraram árvores que caíram sobre as pistas. “Atendemos também duas ocorrências com queda de árvore, uma na BR-242 e outra na BR-153 que estavam bloqueando parcialmente a via”, informou os militares.