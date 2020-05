Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas na BR-153

A ocorrência foi registrada no fim da tarde de ontem, 11, por volta das 17h00. Na oportunidade, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil do Tocantins, realizaram abordagens na da BR 153, km 336, no município de Guaraí. Havia a informação de um veículo transportando drogas.

Durante a ação, foi abordado o veículo VW/Novo Fox TL MA, estando no automóvel 4 pessoas, 1 homem e 3 mulheres. No momento da abordagem, os passageiros já demonstraram grande nervosismo no momento do desembargue.

No interior do automóvel, no baco traseiro, guardadas em bolsas e sacolas, foram encontradas 26 barras inteiras e 3 pedaços de substância análoga à maconha e uma barra de produto análogo ao Crack. Além do entorpecente, ainda foram apreendidos R$ ‭2.683,75‬ em espécie, referido dinheiro estava com as mulheres passageiras.

Durante a entrevista com os ocupantes, as mulheres informaram que os entorpecentes eram delas, cada uma alegou ser responsável por uma parte da droga. Alegaram, ainda, que o condutor não tinha qualquer envolvimento com a droga, que apenas teriam contratado como motorista.

Diante das informações dos fatos, foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico. Os quatro ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados para Central de Flagrantes para continuidade dos procedimentos legais.