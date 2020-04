Quatro homens são presos com arma e drogas durante abordagem da PM

A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (05) no bairro Bela Vista em Gurupi.

Por Régis Caio

Segundo a PM, as prisões ocorreram quando a Força Tática durante procedimento no setor Bela Vista, na avenida C, visualizou um veículo de cor prata com quatro indivíduos em atitude suspeita.

Na abordagem e durante busca pessoal e veicular foi encontrado uma arma de fogo calibre 38 municiada, R$1057 em reais e cocaína.

Os envolvidos foram conduzidos até a central de flagrantes para demais procedimentos.