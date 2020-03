Quarentena: Homem é preso após desobedecer determinação legal no sul do estado

A Polícia Militar prendeu em Talismã um homem que não obedeceu a determinação legal de quarentena, o mesmo havia chegado do estado de São Paulo. Já em Gurupi os feirantes foram orientados que não realizassem a venda de seus produtos e que retornassem a seus lares e aguardassem uma nova orientação do Poder Público.

Da Redação

“Fomos informados do descumprimento de quarentena por um homem que tinha acabado de chegar de São Paulo, e orientado pela solicitante para que permanecesse em quarentena não cumpriu a determinação de manter-se em casa, fomos solicitados para encontrá-lo e fazer com que o mesmo cumpra com o determinado, conforme os artigos 330 e 268 do código penal”, informou a PM.

Já neste domingo em Gurupi as equipes militares deslocaram nas feiras da Rua 7 e da Rua 13 e orientaram os feirantes para que não realizassem vendas no local, devido as proibições impostas pelas portarias. “Estes nos atenderam”, destacou a PM.