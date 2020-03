PV lançará pré-candidatura de Luis Cláudio como alternativa independente em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O presidente do PV em Gurupi, Pedro Dias, juntamente com os demais representantes do partido como o perito Jonair Rocha decidiram lançar o nome do advogado Luis Cláudio Barbosa como pré-candidato a prefeito de Gurupi. “Nós não somos candidato do Laurez e nem de Mauro Carlesse”, disse Jonair ao propor a despolarização das eleições municipais de Gurupi.

por Wesley Silas

Com proposta de independência de apoio dos governos municipal e estadual, Luis Cláudio é o nome escolhido pelo PV para disputar a prefeitura de Gurupi.

“Nós não somos candidato do Laurez e nem de Mauro Carlesse. Somos uma candidatura independente sem nenhum vínculo a estas outras duas pré-candidaturas que estão sendo compostas em Gurupi”, disse Jonair Rocha.

Segundo Pedro Dias, a proposta do grupo é despolarizar a campanha eleitoral em Gurupi para não repetir os exemplo ocorridos nas últimas eleições. Para isso, o partido tem conversado com o pré-candidatos Adailton Fonseca (PL), Walter Júnior (MDB) e Sávio Barbalho (PT) para uma possível aliança que deverá ser definida nas vésperas das convenções partidárias que inicia no dia 20 de julho.

“É uma decisão madura e bem pensada e nós estamos em um partido que tem projetos de futuro para Gurupi, temos Plano de Governo e uma equipe capacitada definida para gestão. Então, vamos despolarizar a eleição municipal de Gurupi porque tem as candidaturas dos governos estadual e municipal e nós estamos, não como terceira via, mas como uma via independente”, explicou.