PV divulga relação de filiados que pretendem disputar a eleição municipal em Gurupi

Após o fim do prazo para a filiação dos nomes que pretendem concorrer nas eleições de outubro, o diretório municipal do PV (Partido Verde) de Gurupi, apresentou na tarde desta terça-feira (07), a relação com o nome dos filiados ao partido. Empresários, advogados, músico, escritor, jornalista, líder comunitário, cabeleireira e feirantes estão na relação divulgada pelo partido.

por Redação

Segundo o Presidente da comissão provisória do PV, em Gurupi, Pedro Dias, essa relação poderá sofrer acréscimo de nomes, a partir do próximo dia 15, quando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), concluir o batimento de todas as filiações ocorridas, em todos os partidos políticos do estado.

“Poderão existir nomes que desistiram de suas desfiliações ou, até mesmo, que repensaram as suas posições políticas, até o fechamento do prazo final, que ocorreu dia 4 de abril”, disse Pedro Dias.

O Partido Verde de Gurupi, já conta com a pré-candidatura do advogado Luís Cláudio Barbosa, a prefeito municipal, e espera fechar a sua chapa proporcional à Câmara de Vereadores, com pelo menos 15 nomes.

“O PV procurou filiar pessoas que, verdadeiramente, representassem os mais variados seguimentos da sociedade, desde o setor produtivo, a profissionais liberais, área da cultura, trabalhadores, estudantes universitários, empresários, líderes comunitários e pessoas simples da nossa comunidade. O resultado nos deixou muito satisfeitos”, afirmou Luís Cláudio.

Abaixo a relação divulgada pelo partido dos filiados/postulantes às eleições:

1) LUÍS CLÁUDIO BARBOSA – Ex Repórter de TV e Advogado;

2) PEDRO DIAS CORREIA DA SILVA – Engenheiro Agrônomo, ex Secretário de Produção de Gurupi e ex-presidente do Ruraltins;

3) JONAIR ROCHA – Professor, Jornalista e Perito Criminal;

4) NEUSA APARECIDA COSTA ASSOLARI – Agricultora familiar e feirante;

5) LIONEL ROCHA DE LIMA – Segurança e funcionário de Supermercado;

6) COLEMAR NATAL CÂMARA F. NUNES DE MELO – Ex-presidente do Detran/TO;

7) ELIOSMAR FERREIRA BATISTA – Escritor, Acadêmico da Academia Gurupiense de Letras (AGL), proprietário de gráfica e ex-diretor de Cultura de Gurupi;

8) MARIA DAS MERCÊS CARDOSO DIAS – bióloga

9) ANTONIO PAULO SILVA – Esteticista;

10) SEBASTIÃO POSSIDÔNIO DE JESUS (SAMARONE) – Aposentado e ex-presidente do Clube do Samba de Gurupi;

11) CELINA LIMA DA SILVA – cabeleireira

12) WALACE PIMENTEL – Advogado, ex-presidente da OAB/Gurupi;

13) EDSON CARDOSO TEIXEIRA – estudante universitário

14) MARIA OLINDA MOURA DOS SANTOS – servidora pública

15) EDVALDO CERQUEIRA DE AGUIAR – Vigilante e líder comunitário;

16) IZANE DOS SANTOS FEITOSA – Agente de cooperativismo e ativista de organizações sociais;

17) VALTER BATISTA DE OLIVEIRA – Tabelião do cartório do 2º Ofício de Notas

18) JOVINO RIBEIRO DE MOURA – empresário da loja Fórmula 1, ex-presidente da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi e liderança da igreja católica de Gurupi;

19) ARIMAR LIMA – Empresário do ramo de oficina mecânica