PV de Gurupi se transformou em um puxadinho do PT, diz Jonas Barros ao deixar a sigla

Foi praticamente uma revoada de parte dos verdes de Gurupi. Junto com a desfiliação do ex-presidente e ex-vereador seguiram outros 14 nomes como o do empresário e ex-presidente Deusdeth Júnior, os empresários Paulo Aguiar, Solon David,Wanderlan Silva Barros (Vovô), Wynicius Messias e Gilberto Aguiar, jornalistas Henrique Veras e Jair Inocêncio e os servidores públicos Carlos Eduardo, Pedro Barros, Plínio Gama e Ronaldo Veras. E liderança feminina como a ex-presidente da APAE, Maria Leonesa.

Por Wesley Silas

“O PV tem como princípio o combate a desigualdade e a corrupção, luta pelo avanço social com sustentabilidade. Infelizmente, o partido em Gurupi tomou outro rumo. O PV de Gurupi foi transformado num ‘puxadinho do PT’ e nós que carregamos o sentimento do inconformismo e da liberdade, não tivemos outra opção a não ser pedir desfiliação, a mais de uma década de filiação, ficar a vontade para dialogar com os partidos, e escolher o destino, para disputar às eleições desse ano, uma vez que sou pretenso a uma cadeira do legislativo gurupiense”,’ justificou Jonas Barros que possui boa experiência política pois já dois vereador por dois mandados e presidente nada Câmara por três vezes.

Segundo Barros ele irá debater agora com seu grupo qual partido irá se filiar para costurar sua candidatura a vereador.

“Já recebi convites para filiar no PROS , PSC, MDB, AVANTE e DEM, mas sou aliado do prefeito Laurez Moreira vou aguardar a organização dos partidos que ficaram na base”, justificou.