PV de Gurupi esclarece pré-candidatos a vereadores sobre impacto da pandemia nas eleições

O Partido Verde (PV), de Gurupi, se reuniu nesta quarta feira (20), para fazer esclarecimentos aos pré candidatos a vereadores da sigla.

Por Redação

Como as aglomerações estão sendo evitadas, por causa da Covid 19, somente a metade dos pré-candidatos puderam comparecer.

Além deles, o pré candidato a prefeito do partido, Luís Cláudio Barbosa, também esteve presente.

O presidente municipal do PV, Pedro Dias, disse que na próxima semana, fará videoconferência, com os outros pré candidatos a vereador.

“Todos os pré candidatos serão esclarecidos sobre os temas relacionados às eleições e poderão tirar todas as dúvidas. Tudo dentro do planejamento do partido, visando as eleiçoes deste ano”, disse Dias.