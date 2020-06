PTB lança o jovem Felipe Lopes como pré-candidato a vereador em São Valério

Felipe Lopes, de 22 Anos, é também o presidente do partido PTB no município.

Por Régis Caio

Graduando em Educação física, onde está no 6° período, o jovem Felipe Lopes lançou sua pré candidatura a vereador na cidade de São Valério, sul do estado.

“Ao ingressar na vida pública, quero acima de tudo, manter os valores e ensinamentos que sempre nortearam a minha vida; a ética, respeito e compromisso. Valores estes, vindo da minha Avó, mulher guerreira e batalhadora na qual me criou e me apoiou em todas as minhas decisões” , declarou.

Felipe é ainda o presidente do PTB na cidade. “Vamos criar mecanismos para que as pessoas construam a cidade junto com a gente, opinem, participem. Isso é a minha prioridade máxima, e é resultado do movimento pela Cidade que Queremos, do qual faço parte. Vamos criar instâncias para construir essa participação, podemos fazer assembleias abertas em praças públicas, rodas de conversa, debates pela internet. São possibilidades para que os cidadãos participem efetivamente e ajudem a construir as decisões dos mandatos”, finalizou.