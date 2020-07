PT endossa nome da Professora Alana como vice de Walter Júnior em Gurupi

A professora Alana Linhares é a pré-candidata a vice-prefeita pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em Gurupi. Em reunião realizada nesta terça-feira, 21, o Diretório Municipal ao lado dos pré-candidatos petistas à Câmara de Vereadores e do presidente estadual da sigla, deputado estadual Zé Roberto, aprovou a indicação da professora para a chapa encabeçada por Walter Júnior (PSD).

Por Redação

A indicação de Alana foi confirmada no Encontro Municipal do PT Gurupi no dia 5 de julho, quando a professora venceu a disputa dentro do Diretório.

A decisão do PT Gurupi foi comemorada pelo deputado estadual Zé Roberto. “Essa foi uma importante decisão, tendo em vista que a Professora Alana tem um histórico de luta pelos direitos sociais e com certeza vai fazer a diferença nessa composição para buscar uma gestão que atenda os interesses da classe trabalhadora de Gurupi”, disse.

Perfil

Alana Linhares Carvalho é gurupiense, tem 33 anos, mãe de duas filhas (Carina e Tais) e é formada em Letras pela UnirG. Professora efetiva da rede estadual de ensino há 10 anos e da rede privada, onde atua bastante na área de cursos pré-vestibular, Alana é também acadêmica de Gestão Pública pelo Instituto Federal do Tocantins (IFTO). Atua como ativista em movimentos pelo fim da violência contra a mulher, movimentos de juventude, educação e também no Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Tocantins (SINTET).