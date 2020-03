PT de Peixe apresenta Wilton Maia como pré-candidato a prefeito Avalie esse post Avalie esse post

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Peixe reuniu suas lideranças no domingo, 8, para discutir os possíveis nomes para as eleições de 2020 na cidade.

por Redação

A reunião aconteceu na residência do pré-candidato a prefeito Wilton Maia, e além da presença do Deputado Estadual Zé Roberto Lula, que é presidente estadual do partido, estiveram presentes também os pré candidatos a vereadores na cidade, bem como filiados e simpatizantes do partido.

O objetivo da reunião, além de apresentar ao presidente do diretório estadual os nomes que disputarão as eleições na cidade, foi definir os próximos passos da pré-campanha.

Zé Roberto Lula, em sua fala apresentou o cenário do partido no estado. Ele tem acompanhado de perto todos os municípios e ressaltou o apoio do Diretório estadual ao pré-candidato Major Wilton e a todos os pré-candidatos a vereadores da cidade, e ainda destacou a importância da candidatura própria do partido, mas deixando também aberto o espaço para diálogo com os demais grupos de oposição.

O pré candidato Wilton Maia é Tenente Coronel da Reserva da Polícia militar do Estado do Tocantins, já foi candidato a prefeito e vice prefeito na cidade de Peixe nas eleições passadas e agora lança novamente seu nome à disposição do povo peixense.

Wilton Maia ressaltou que atualmente em Peixe o PT é um dos partidos mais organizados, tanto nas prestações de contas como na organização interna. Para ele, o partido tem buscado representantes de todos os segmentos do município para compor a chapa e já está com muitos nomes a disposição para disputar as eleições.