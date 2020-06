PT de Palmas define candidatura própria e lança Vilela como pré-candidato à Prefeitura

Por unanimidade o Diretório do PT de Palmas aprovou a pré-candidatura do filiado João Helder Vilela à Prefeitura da Capital. Os membros do Diretório Municipal se reuniram na quarta-feira, 10, para o Encontro de Tática Eleitoral do PT de Palmas, por videoconferência. Também no Encontro os membros da sigla aprovaram a Resolução de Estratégia e Tática Eleitoral do PT Palmas.

por Redação

O documento traz o objetivo dos petistas de Palmas, “que é alcançar os anseios colocados pela classe trabalhadora nesse momento histórico, canalizando a força social para as candidaturas majoritárias e proporcionais, afim de retomar o seu protagonismo político, eleitoral e de gestão nos rumos do município”.

“O PT vive um novo momento, um momento de franca recuperação da sua imagem, reconstrução do seu caráter militante e socialista, e do reconhecimento de que é o Partido que efetivamente representa a classe trabalhadora, ou seja, os interesses da maioria do povo”, diz a resolução.

Os membro do Diretório do PT Palmas definiram ainda, que a “Executiva Municipal intensifique as discussões com outras forças políticas na busca de apoio à candidatura, a luz do que as alianças eleitorais pressupõem como programa a defesa da democracia, da participação popular, da requalificação urbanística, da promoção do desenvolvimento econômico e a inclusão social, respeitando o direito de que cada um dos partidos potenciais aliados tem o direito legítimo de defender, também, as suas candidaturas próprias. Neste campo, incluídos prioritariamente as forças progressistas (PC do B, PSOL, PDT, PSB, PV e Rede) e todos que se opõe ao fascismo e defendam o Estado de bem estar social”.