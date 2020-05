PSL confirma Walter Coelho como pré-candidato a vereador em Gurupi

O PSL busca fazer o maior número possível de vereadores no Tocantins nessas eleições. A sigla tem um dos maiores tempos de rádio e tv na propaganda eleitoral. Em Gurupi, Walter Coelho é um dos pré-candidatos do partido.

Por Régis Caio

Walter, atualmente exerce a Chefia do Núcleo de Tecnologia e Informação (NTI) da Unirg e ainda atua no Conselho Municipal de Previdência (GurupiPREV), como vice-presidente.

Com 38 anos, formado em Sistema de Informação, e com 15 anos de Serviços prestados à Fundação UnirG, Walter foi convidado pelo PSL a ser pré-candidato a vereador em Gurupi.

“Venho me preparando ao longo da minha caminhada para esse momento, ser um vereador não é apenas fiscalizar e apresentar bons projetos, vai além de tudo isso, é preciso servir o povo e servir de coração”, disse.

Na eleição de 2016, Walter ficou na 1ª Suplência do Partido PROS, com 541 votos. “Considero que saí vitorioso, pois cada voto que recebi sei a origem, foram votos de pessoas que acreditaram, que lutaram e torceram para chegarmos lá. Hoje estou filiado ao PSL onde concorrerei pela segunda vez o pleito Eleitoral. Desta vez será uma disputa igualitária entre os demais integrantes do partido, visto que não teremos nenhum vereador com mandato disputando a vaga pelo partido. Desse modo o PSL terá condições de eleger o representante”, finalizou.