PSDB-TO defende a realização de prévias para definir candidato à prefeitura de Palmas

Na tarde desta terça-feira, 14, o presidente estadual do PSDB-TO, ex-senador Ataídes Oliveira e a presidente da metropolitana do PSDB-TO, deputada estadual Luana Ribeiro, se reuniram na sede do partido, em Palmas, para tratar sobre as eleições da Capital.

por Redação

A deputada Luana tem pretensões de colocar seu nome à disposição para concorrer à prefeitura de Palmas, além dela há possibilidade do próprio presidente estadual também disponibilizar o nome. Existe também um empresário filiado ao partido a longa data, que também demonstrou interesse em concorrer.

Diante desse quadro, o presidente tem consultado o diretório estadual do partido e a conclusão é de que haverá sim prévias para escolher o candidato do PSDB que concorrerá a prefeitura de Palmas. As prévias já foram, inclusive, defendidas pelo governador de São Paulo, João Dória, e pelo presidente nacional, Bruno Araújo, durante o último Congresso Nacional do PSDB.

“Como o PSDB é um partido democrático, não poderíamos ter outra posição, se não a de dar o direito de participar de uma prévia a todos os filiados interessados em concorrer a um cargo eletivo pelo partido, assim como defende a nacional”, afirmou Ataídes.