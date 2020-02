PSC realiza primeiro encontro regional no Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

O Diretório Estadual do Partido Social Cristão (PSC) no Tocantins realizou nesta sexta-feira (31), em Palmas, o primeiro encontro regional da legenda. Estiveram presentes o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo; o presidente de honra do partido e governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel; e o deputado federal Osires Damaso, presidente do PSC no Tocantins.

Via Ascom

O deputado federal André Ferreira, de Pernambuco, também marcou presença, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas do estado.

Cerca de 300 pessoas participaram do encontro, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins.

“Quem estiver disposto a trabalhar pelo crescimento do país, pela defesa da família, pelo respeito à população e ao dinheiro público, venha para o PSC. Aqui você vai encontrar gente honesta, que trabalha sério”, disse o Pastor Everaldo.

Witzel contou à plateia um pouco da trajetória que o elegeu governador em 2018. “Eu tinha 1% nas pesquisas e 100% de fé. Acabei me elegendo governador do Rio de Janeiro na primeira eleição que disputei. Portanto, se você acredita que pode fazer um bom trabalho pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, não desista, siga em frente.”

O deputado federal Osires Damaso destacou que o PSC é um partido que respeita seus quadros. “Nós honramos nossos compromissos e a sua boa fé. Por isso, tenho confiança de que vamos crescer no Tocantins e no Brasil.”