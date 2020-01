PSB empossa novo diretório municipal em Gurupi e lança Valdônio Rodrigues como pré-candidato a prefeito Avalie esse post Avalie esse post

O presidente estadual e vice-presidente nacional do PSB, ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha, empossou nesta quinta-feira, 22, os membros do novo diretório municipal do partido em Gurupi. Na oportunidade foi lançando também como pré-candidato a prefeito da cidade o vereador Valdônio Rodrigues, apesar da preferência do partido pelo nome do empresário Oswaldo Stival (PSDB).

Da assessoria

O presidente Amastha garantiu que o partido está trabalhando para ter candidatura a prefeito na maioria dos municípios tocantinenses. “Certamente estaremos na disputa na majoritária em muitas cidades e em Gurupi não poderia ser diferente pela representatividade da cidade e pelos valorosos companheiros que temos. O PSB sempre fez uma gestão inovadora à frente dos executivos municipais e vamos continuar fazendo história e contribuindo para o crescimento do Tocantins”, disse ele.

Confira os menoridade do novo diretório:

COMISSÃO DO PSB GURUPI

Presidente: Ver. VALDÔNIO RODRIGUES

1° Vice-Presidente: ADALBERTO ANTERO DE SOUSA

2° Vice-Presidente: Ver. CLÁUDIO DO TREVO DA PRAIA

Secretário Geral: ELVAN LEÃO COSTA

Secretário de Finanças: ALDIVO MANOEL DA SILVA (ADILIO)

Secretaria de Cultura e Formação Política: ANTONIO CARLOS ALVES RODRIGUES (MANCHA)

Presidente da Juv. Socialista Brasileira – JSB: DÊNIS JOSÉ TEIXEIRA

Secretaria de Mulheres: ANADIR PEREIRA VALE

Membro: Naiara de Araújo Moura Silva Rodrigues

Membro : Ver. André Caixeta