PSB e PDT confirmam aliança nacional para as eleições municipais de 2020

As principais lideranças do PSB e PDT se reuniram hoje, quinta, 12, em São Paulo, para formalizar uma aliança nacional. Com essa frente, os partidos se coligam e criam uma força política na disputa eleitoral principalmente nas capitais brasileiras nas eleições que se aproximam. O vice-presidente nacional do PSB e presidente estadual do partido, Carlos Amastha, e o presidente metropolitano da sigla e pré-candidato a prefeito de Palmas, Tiago Andrino, participaram da reunião que também marcou o lançamento da pré-candidatura de Márcio França a prefeito de São Paulo.

por Redação

“Fiquei feliz da nossa candidatura ter sido colocada mais uma vez como uma das prioridades do PSB 40, como foi definido pela executiva nacional, e como já havia sido adiantado pelo presidente Carlos Siqueira quando esteve em Palmas. Essa construção de aliança e apoio que ele vem fazendo pode com certeza fortalecer as candidaturas de todas Capitais do Brasil”, afirmou Andrino.

“A reunião do PSB contou com vários pontos de pauta como a autorreforma e as alianças nas eleições municipais. Foi aprovada por unanimidade a resolução que obriga que as coligações nas cidades com mais de 200 mil eleitores têm que ser ratificadas e aprovadas pelas direções nacionais. O presidente Carlos Lupi, do PDT, confirmou o mesmo entendimento. Portanto, em Palmas e em todas as capitais e grandes cidades onde houver PDT e PSB a decisão passa pela executiva nacional”, pontuou Amastha.

O presidente do PSB Nacional Carlos Siqueira explicou a importância da resolução. “Porque você concentra na mão da executiva nacional a possibilidade de apoios recíprocos. Então se o PDT quer um apoio nosso, naturalmente irá apoiar a gente em outros lugares. E assim é o PV e sucessivamente”, disse.

Participaram Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, vice-presidente nacional e Antonio Neto, presidente municipal. Pelo PSB, além de Siqueira e Márcio França, que também é presidente estadual da sigla, esteve presente Eliseo Gabriel, presidente municipal.