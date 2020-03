PRTB lança Sargento Jenilson e Danilo da Casa do Vinho como pré-candidatos à prefeitura de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Na noite desta terça-feira (03) o PRTB realizou a cerimônia de posse da nova comissão provisória do partido em Gurupi e apresentou novos filiados, pré-candidatos que disputarão uma vaga na Câmara Municipal e lançou o vereador Sargento Jenilson e o empresário Danilo da Casa do Vinho como pré-candidatos à prefeitura.

Por Régis Caio

Na oportunidade o vereador Sargento Jenilson deixou a presidência do PRTB de Gurupi, assumindo o advogado Uemerson de Oliveira. A sigla lançou ainda Jenilson e Danilo da Casa do Vinho como pré-candidatos à prefeitura de Gurupi.

Confira a entrevista com os dois pré-candidatos

O evento contou ainda com a presença do presidente do PRTB do Tocantins, Júlio Fidelix, que ressaltou que o partido vai ter pré-candidatos em várias cidades do estado. “Nós vamos colher o fruto do trabalho em 2020 e eleger muitos candidatos”, disse.

Confira a entrevista do presidente do PRTB

A nova comissão provisória é formada pelos seguintes membros:

PRESIDENTE: Uemerson de Oliveira Coelho

VICE-PRESIDENTE: Jenilson Alves de Cirqueira

SECRETÁRIA: Thaís Farias Pereira

TESOUREIRO: Daniely de Souza Prado

VOGAL: Cledy Santos Silva

PRTB Mulher: Jeane Jackes; PRTB Comunidade: Luciano Moura; PRTB Jovem: Gabriel Aguiar e PRTB Esporte, Cultura e Inclusão: Carlão da Enfermagem.

O encontro teve a participação da ex-deputada Josi Nunes (PROS), do vereador Zezinho da Lafiche (PROS), do vereador Jair Sousa (MDB) e dos pré-candidatos a prefeito Sargento Ferreirinha e Adailton Fonseca.