PROS de Gurupi analisa qual caminho irá seguir nas eleições 2020

Na manhã desta sexta-feira (06) o PROS de Gurupi esteve reunido para debater qual será o destino da sigla nas eleições deste ano. A reunião aconteceu na casa do vice-presidente do partido em Gurupi, Alex Rodrigues.

Por Régis Caio

A reunião foi conduzida pelo presidente do PROS, o vereador Zezinho da Lafiche, e contou com a presença dos demais filiados, Alex Rodrigues e a ex-deputada Josi Nunes. Os vereadores Jair Souza (MDB) e Miriam Lustosa (MDB) também participaram do encontro.

Segundo o grupo, o objetivo do encontro foi debater sobre os rumos do partido nessas eleições e analisar qual caminho que seguirá. “Em breve faremos outra reunião para sacramentar a nossa decisão”, disse o vereador Zezinho. Na oportunidade os vereadores Jair e Miriam foram convidados para se filiarem ao PROS.