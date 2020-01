PROS aposta no espólio da família Nunes no MDB em Gurupi para se fortalecer nas eleições deste ano 1 (20%) 1 vote (20%)vote

Com a saída da suplente de deputada federal, Josi Nunes, e do suplente de deputado estadual, Edinho Fernandes do MDB, hoje presidido pelo pré-candidato a prefeito Walter Júnior, o PROS de Gurupi presidido pelo vereador Zezinho Lafiche, quer arrebanhar dissidentes emedebista para fortalecer a sigla que tem o nome de Josi Nunes com principal força dentro do partido no município. Para isso, o partido começa a se organizar e o presidente estadual do partido, deputado Júnior Geo, estará em Gurupi no dia 07 de fevereiro para posse da nova comissão provisória em “uma festa de filiação”.

por Wesley Silas

Para robustecer as bases, o PROS, liderado pelo deputado estadual professor Júnior Geo estará promovendo o primeiro encontro de filiação partidária e escolha da nova comissão provisória. O evento terá como convidada de honra e ex-deputada e atual segunda suplente, Josi Nunes, considerado o nome mais forte da sigla em Gurupi e, apesar dos apelos por sua candidatura pelo partido, ela resiste a proposta.

“No dia 07 de fevereiro termos o evento em Gurupi com as principais lideranças e a pré-candidatura a prefeito de Gurupi deve ocorrer neste evento”, disse o presidente da sigla, professor Júnior Geo ao Portal Atitude.

Questionado sobre o nome de Josi Nunes ele disse que “apenas nesta data saberemos sobre o candidato ou candidata do partido, mas a vontade de todos é que que deputada aceite. Uma perda grande para o Estado ela ficar fora da política”, disse Geo.

O presidente do PROS em Gurupi, Zezinho da Lafiche declarou que ele irá assumir a presidência da comissão provisória do partido em Gurupi e que a “candidata natural do partido é a ex-deputada Josi Nunes”.

“Eu insisto na candidatura dela por acreditar que hoje ela seja o melhor nome que temos na nossa cidade e é o nome mais consolidado em Gurupi e por isso insistimos na candidatura dela”, disse Zezinho. “Hoje a deputada diz que não é candidata, mas acredito na candidatura dela”, acrescentou.

Para Zezinho o plano B do partido será lançar o nome dele ou do ex-presidente da ATS e suplente de deputado Edinho Fernandes como pré-candidatos a prefeito.

“Para isso existem as convenções e vamos ver o que vai acontecer e quem estará melhor. Independentemente se Josi não for candidata a prefeita a minha candidatura ou a do Edinho não consolidar, naturalmente eu serei candidato a vereador, mas o partido tem o compromisso de apoiar o melhor candidato para dar continuidade a gestão atual”, disse.

Para Edinho Fernandes a ideia do partido é lançar candidatura própria e nome da José aparece de maneira natural. “Ele flui dentro do partido de maneira muito leve, assim como em boa parte da comunidade, mas a decisão tem que partir dela e se ela disser que é candidata o partido vai estar verdadeiramente empenhado na candidatura dela. Agora, se ela optar por não ser candidata nestas eleições eu coloquei o meu nome e o presidente do partido Zezinho também colocou o dele e lá na frente o partido vai analisar se conseguimos realizar a candidatura de um ou do outro, ou se será melhor apoiar outra candidatura de outro partido”, disse.

Candidatos a Vereador – Plano B.

Segundo Edinho com o aumento de 13 para 15 vagas de vereadores o PROS irá lançar 20 candidatos a vereador. “A ideia do partido é eleger, pelo menos três. Quando estive a frente do MDB em 2016 o objetivo era eleger três e tivemos êxito naquelas eleições e esperamos repetir aquele feito nas eleições deste ano”, disse.

Para Edinho na disputa eleitoral em Gurupi o nome de Josi Nunes é fundamental no processo de busca de novos candidatos a vereador para fortalecer o partido. “A Josi é a principal líder do partido e até da cidade, juntamente com o prefeito [Laurez] que são os dois nomes mais conhecidos e ela é pessoa que tem mais serviços prestados neste município e por isso papel dela é fundamental”, concluiu Edinho.