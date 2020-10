Proprietária de conveniência é autuada por por perturbação e aglomeração de pessoas em Arapoema –TO

O evento gerou transtornos para população do município pelo volume do som e aglomeração de pessoas.

por Redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 38ª Delegacia de Polícia de Arapoema, instaurou nesta terça-feira, 13, um procedimento contra a responsável por uma festa de inauguração de uma conveniência no centro de Arapoema no último final de semana. O evento gerou transtornos para população do município pelo volume do som e algazarra com aglomeração de pessoas.

A Delegacia de Polícia recebeu dezenas de reclamações da população alegando não conseguir dormir no sábado, 10, pois a festa se estendeu até às 8h do dia seguinte. Foi instaurado procedimento contra a proprietária pelos crimes de perturbação do sossego alheio e infração de medida sanitária pela aglomeração, já que existe um decreto proibindo tal prática. Além disso, será investigada a participação e uso de bebidas alcoólicas por menores de idade no local do evento.