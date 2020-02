Projeto do Parque Pouso do Meio é apresentado ao representantes do Ministério da Cidadania Avalie esse post Avalie esse post

O Prefeito de Gurupi Laurez Moreira recebeu nesta quinta-feira (13), em seu gabinete, o Secretário de Infraestrutura Cultural do Ministério da Cidadania, Paulo Nakamura. Na oportunidade trataram sobre detalhes do projeto de implantação da Estação Cidadania que será agregada ao futuro Parque Pouso do Meio em Gurupi.

por Redação

Também participaram do encontro o Assessor da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, João Pedro Bertani, e o Secretário Municipal de Infraestrutura, Gerson Oliveira. Na ocasião o Prefeito Laurez apresentou aos representantes do Ministério, o projeto do Parque Pouso do Meio, que será construído na região Norte da cidade, e que contará com uma Estação Cidadania.

Segundo Paulo Nakamura, a Estação Cidadania é um complexo esportivo, cultural e socioassistencial que proporcionará a população Programas e ações culturais; Prática de atividades físicas, esportivas e de lazer; Ações de formação e qualificação para o mercado de trabalho; Ações de melhoria na saúde pública; Oferta de serviços socioassistenciais e Políticas de prevenção à violência, drogas e de inclusão digital.

O complexo contará com Quadra Poliesportiva, Biblioteca, Mesa de jogos, academia ao ar livre, Pista de skate, Área verde, entre outros espaços. Tudo isso será integrado ao Parque Pouso do Meio.

“Viemos na missão de conhecer o município, bem como o projeto do Parque Pouso do Meio e também apresentarmos a Estação Cidadania ao Prefeito Laurez. Ficamos impressionados com o que vimos aqui. A ideia é transformar Gurupi numa referência em termos de execução do programa. Nosso objetivo é mantermos essa parceria entre Governo Federal e Municipal para proporcionamos a população esse presente”, disse Nakamura.

O Prefeito Laurez Moreira se mostrou entusiasmado com o andamento dos projetos e com os benefícios que a Estação Cidadania agregada ao Parque Pouso do Meio irão proporcionar a população. “Será um grande presente para as famílias gurupienses. A concretização dessa grande obra será um marco para nossa cidade. Os Projetos estão bem avançados e em breve poderemos ver o início das obras”, comentou o prefeito.

Os recursos para a construção da Estação cidadania em Gurupi foram viabilizados pelo Prefeito Laurez Moreira por intermédio do Senador Eduardo Gomes junto ao Ministério da Cidadania. O convênio no valor de R$ 12,5 milhões foi assinado pelo Prefeito Laurez na Superintendência da Caixa Econômica Federal em Palmas ainda no mês passado.