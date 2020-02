Projeto de expansão da Cooperfrigu recebe benefício fiscal do Governo do Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

A Cooperativa dos Produtores de Carnes e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu), gera 640 empregos diretos e outros 2 mil indiretos, ajudando a movimentar a economia de Gurupi e demais municípios da região Sul do Estado

por Redação

O secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Tom Lyra, assinou, nesta quinta-feira, 13, o Termo de Acordo de Regime Especial (Tare) com a Cooperfrigu (Cooperativa de Produtores de Carne e Derivados de Gurupi), benefício que é concedido através do Programa Proindústria (Lei 1.385/2003). Em contrapartida, a empresa projeta fazer investimentos na ordem de R$ 4 milhões para a expansão da empresa.

Segundo o vice-presidente da Cooperativa, Tarcízio Goiabeira, os investimentos para a expansão da empresa já iniciaram, com a ampliação da mão de obra e compra de novos equipamentos. No passado, a empresa abriu cerca de 100 novas vagas e para 2020, a expectativa é ampliar este número. Atualmente, a Cooperfrigu gera 640 empregos diretos e outros 2 mil indiretos, ajudando a movimentar a economia de Gurupi e demais municípios da região Sul do Estado.

“Este benefício vai ser importante não só para o nosso negócio, como para todas as indústrias do Estado do Tocantins porque traz uma segurança para a empresa planejar sua operação a longo prazo”, afirmou. A cooperativa conta com a capacidade de abater 850 animais por dia. A produção, além de ser comercializada no mercado interno, é exportada para países como Rússia, China e Arábia Saudita.

A concessão do benefício à empresa foi aprovada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (CDE-TO) em maio do ano passado. Segundo o secretário Tom Lyra, a Cooperfrigu é uma empresa importante para a base econômica do Estado por gerar centenas de empregos, contribuindo para o fortalecimento da economia. “O governador Mauro Carlesse tem feito um esforço para promover a industrialização do Tocantins e a Cooperfrigu é uma grade empresa que ajuda a levar a nossa marca a vários países do Mundo” , reiterou.