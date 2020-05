Proindústria | Mineradora Fazendão recebe benefício fiscal do Governo do Tocantins

A mineradora que conta com investimentos de R$ 5 milhões, empregou 40 pessoas diretamente e outras 100 indiretamente em Natividade. “Com um custo menor a empresa pode gerar mais empregos, fazer mais investimentos”, explica o sócio-administrador da empresa, Volney Aquino Santos. Em Cariri, sul do Tocantins, a empresa possuiu uma unidade matriz de armazenagem de soja e indústria farelo de soja, óleo degomado e filiais nos municípios de Peixe, Gurupi, Palmas, Fátima e Alto da Boa Vista (MT).

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SICS) e presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Tom Lyra, assinou, na manhã, desta quinta-feira, 14, Termo de Acordo de Regime Especial (Tare) que concede benefícios fiscais, por meio da Lei nº 1.385/2003 (Proindústria) à empresa Fazendão Indústria da Mineração Ltda, instalada no município de Natividade, distante 220 km de Palmas, sudeste do Estado. A assinatura contou com o sócio-administrador da empresa, Volney Aquino Santos.

A mineradora que conta com investimentos de R$ 5 milhões, empregou 40 pessoas diretamente e outras 100 indiretamente no município.

Para o sócio da mineradora, o benefício fiscal concedido pelo Governo do Tocantins vai aliviar o caixa da empresa.

“Com um custo menor a empresa pode gerar mais empregos, fazer mais investimentos”, afirmou. O Grupo Fazendão conta com outros investimentos no Estado, entre eles uma esmagadora de soja que emprega 400 funcionários.

Para o secretário Tom Lyra, o Fazendão, uma empresa genuinamente tocantinense, desponta hoje como um importante modelo de negócios no Estado. “Viabilizar e facilitar o crescimento de uma empresa como o Fazendão é uma questão de Estado, sobretudo neste momento de pandemia, que é muito difícil empreender e se manter no mercado”, afirmou.

O secretário destacou ainda que a celeridade no processo de concessão dos incentivos fiscais é uma determinação do governador Mauro Carlesse, sobretudo nesse momento de crise causada pela Covid-19, a fim de promover, após esse momento de restrição, a retomada da produção e do desenvolvimento econômico e social.