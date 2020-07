Programação virtual celebrará 173 anos de Pedro Afonso

A cidade de Pedro Afonso, localizada a 206 km de Palmas, celebrará nesta quarta-feira, 15 de julho, 173 anos de fundação. Para celebrar o aniversário, a Prefeitura Municipal preparou uma programação especial on-line para levar entretenimento aos pedroafonsinos e valorizar a cultura e artistas locais.

Tradicionalmente conhecida pelos eventos em comemoração ao seu aniversário, que conta com inaugurações de obras, homenagens às personalidades do município, cavalgadas, que fazem parte da programação do verão, o município precisou suspender a temporada e os eventos presenciais, devido pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Como alternativa para celebrar a importante data para a cidade centenária, uma das principais do antigo norte-goiano e que atualmente se destaca como referência em educação, saúde, infraestrutura, gestão e desenvolvimento regional no Tocantins, a programação digital reunirá mais de 20 músicos do município, e será transmitirá a partir das 17 horas desta quarta-feira. Clique aqui para acessar a página da transmissão.

Misturando diversos ritmos e estilos musicais, a live também tem o objetivo de ajudar a classe artística da cidade, que possui cerca de 16 mil habitantes.

Conforme o prefeito Jairo Soares Mariano, apesar do momento de incertezas causados pela pandemia do Covid-19, há muito a ser celebrado no município. “O aniversário de Pedro Afonso sempre é um momento especial e aguardado por toda a nossa comunidade. Neste ano, devido às medidas de restrições e proteção à saúde, estamos fazendo toda uma programação on-line, mas, mesmo assim, gostaríamos que os pedroafonsinos e pessoas que sempre estiveram conosco realizando essa grande festa, participassem e construíssem esse evento que foi pensado especialmente para elas”, frisou o gestor.

Programação Live Especial dos Músicos de Pedro Afonso alusiva aos 173 anos de Pedro Afonso

17 horas: Breno Quaresma – Participação Islana Karina (Banda)

17h30: Mica e Conceição – Participação Ana Regina (Banda)

18 horas: Mouriel (Banda)

18h30: Manoel Lima e Josivan / Welber Aguiar (Eletrorítimo)

19 horas: Geovanna Cristofari (Banda)

20 horas: Jessica Leão (Banda)

20h30: Gabriel Costa (Eletrorrítimo)

21 horas: Mateus Carvalho/Alessandro Porto (Banda) e DJ Renatto Castillo (DJ)

Realização e apoio

A Live Especial dos Músicos de Pedro Afonso alusiva aos 173 anos de Pedro Afonso é uma realização da Prefeitura de Pedro Afonso com o grupo Músicos de Pedro Afonso e tem como parceiros o Centro-Norte Notícias/Portal CNN, Prazer Bar e Restaurante, RádioNet e Los Hermanos Gastrobar.

