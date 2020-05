Profissionais da saúde municipal recebem mais segurança para o enfrentamento ao Coronavírus

Nesse novo momento em que todos foram surpreendidos com a Covid-19, os profissionais da saúde tem sido verdadeiros heróis. São eles que estão na linha de frente no enfrentamento a essa doença e que diariamente ajudam a reestabelecer a saúde de quem testa positivo e com garra enfrentam os próprios medos para cumprir a missão de ajudar a salvar vidas.

Da Redação

Em Gurupi, a Secretaria Municipal de Saúde tem tido a preocupação em oferecer condições de trabalho a esses profissionais com segurança, prestando todo o apoio nesse desafio. O secretário municipal de Saúde, Gutierres Torquato, comenta que os profissionais de Gurupi tem demonstrando muito comprometimento no enfrentamento da Covid-19, mesmo cansados, porque é uma situação nova e desgastante tanto psicologicamente como fisicamente, mas têm se empenhado e cabe a Secretaria prestar todo o apoio e oferecer condições de trabalho e isso tem sido feito como a disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e acesso fácil aos testes de diagnóstico da Covid-19. “Nós estamos empenhados em dar toda a assistência aos profissionais da saúde. Temos que preservar a saúde e segurança deles, cuidar de quem cuida”, pontuou. E uma das medidas adotadas para maior segurança dos profissionais que estão no enfrentamento a essa doença é a realização dos testes para o diagnóstico da Covid-19, sendo que mais de 100 profissionais já foram submetidos aos exames.

Conforme a Coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Marília Cabral, os profissionais de saúde estão sendo preparados diariamente para o enfrentamento da doença, como a aplicação de protocolos de proteção e a disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Segundo ela, os profissionais de saúde têm recebido treinamento diariamente a respeito de boas práticas para o uso de EPIs, além de treinamento em suporte avançado de vida em situação de pandemia de COVID-19. “Todos eles dispõem dos EPIs que são recomendados: luvas, máscaras, avental, coletes, macacão, óculos”, explica informando ainda que todas as orientações são baseadas nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e Ministério de Saúde estão sendo seguidas.

Casos positivos

Em Gurupi dois profissionais da saúde testaram positivo para Covid-19 e assim que foram diagnosticados a Secretaria de Saúde imediatamente tomou todas as medidas de segurança para não haver contágio dentro do local de trabalho. No Centro de Atenção Psicossocial (Caps), uma servidora testou positivo, assim que diagnosticada, os demais servidores da Unidade realizaram o teste, sendo que todos deram negativo, e a unidade foi isolada como orienta o protocolo.

Outro caso, trata-se de um servidor administrativo. Ele está em isolamento domiciliar, recuperando bem. Nesse caso, apenas outro servidor trabalha diretamente com ele e foi afastado das atividades e aguarda resultado do exame. “Analisamos toda a condição do local de trabalho e ambos estão em casa”, destacou Halex Cavalcante, coordenador da Vigilância Epidemiológica de Gurupi.

Segundo a coordenação da Vigilância Epidemiológica todos os profissionais da rede são orientados que caso apresente algum sintoma procure atendimento médico. Segundo ele, os profissionais estão trabalhando seguindo todos os protocolos e isso tem feito com que eles estejam mais seguros quanto a possibilidade de contágio.

Como medida de segurança, o Caps passou por uma desinfecção e reabre na próxima segunda-feira, 25.