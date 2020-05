Profissionais da Saúde do Governo do Tocantins serão qualificados por equipe do Sírio Libanês

No encontro foram abordados pontos necessários para um bom fluxo de trabalho nas unidades hospitalares. “O Tocantins está de parabéns, nossa equipe (Sírio Libanês) tem circulado pelo Brasil e estamos vendo que o Tocantins está com um nível de organização da informação muito boa”, disse a enfermeira da equipe técnica do Hospital Sírio Libanês, Maria Letícia Pelegrini

Por Erlene Miranda

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), busca constantemente a atualização de seus servidores e, na manhã da última sexta-feira, 08, promoveu, junto à equipe do Hospital Sírio Libanês, uma qualificação sobre a Covid-19 à Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias e as equipes de Direção do Hospital Regional de Araguaína (HRA) e Hospital Regional de Gurupi (HRG), realizada por videoconferência.

A visita da equipe do Hospital Sírio Libanês ao Tocantins faz parte do projeto Todos pela Saúde, parceria entre o Hospital e o Banco Itaú. Na videoconferência, a equipe do Sírio Libanês abordou pontos necessários para um bom fluxo de trabalho nas unidades hospitalares, para que a assistência aos pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 seja otimizada.

No encontro foi apresentado pelos profissionais do Sírio Libanês um roteiro de orientação e apoio para os técnicos de referência, com questionamentos e esclarecimentos sobre o enfrentamento a Covid-19. Analisando a evolução da epidemia no estado, verificando a atuação Centro de Operações de Emergência (COE), entre outras abordagens.

Visita técnica

A equipe do Hospital Sírio Libanês também realizou, como parte do roteiro, visita técnica nas instalações do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), onde também está instalado o COE. A enfermeira da equipe técnica do Hospital Sírio Libanês, Maria Letícia Pelegrini, parabenizou a seriedade, organização, confidencialidade e respeitabilidade dos processos organizacionais dos dados relativos à Covid-19, que vem sendo trabalho no Estado. A visita foi acompanhada pela Superintendente de Vigilância em Saúde, Perciliana Bezerra, e a gerente do Cievs/TO, Arlete Otoni.

“O Tocantins está de parabéns, nossa equipe (Sírio Libanês) tem circulado pelo Brasil e estamos vendo que o Tocantins está com um nível de organização da informação muito boa, o trabalho da equipe de Vigilância está dando respostas, sabemos que temos deficiência na assistência no Brasil, agora o Tocantins está avançado na produção de informação, de conhecimento e organização, a equipe está conseguindo fazer o trabalho, olhar, ver e monitorar a situação da doença no seu território, não temos uma estrutura assim em outros lugares”, ressaltou a técnica.

