Professores de Educação Física de Gurupi usam a tecnologia como ferramenta de aproximação com a população

Um professor utiliza o canal no YouTube para falar de Educação Física, Esporte e Lazer, enquanto outro faz live de entrevista com atletas do Clube e testes de perguntas no Instagram do Time.

por Redação

Os professores de Educação Física Adriano Rodrigues e Alisson Reges estão buscando meios através da tecnologia para manterem a população e seus atletas ligados nas informações.

O professor Adriano Rodrigues é proprietário de uma Escolinha de Futebol na cidade de Gurupi-TO. Ele criou um canal no YouTube aonde posta dois vídeos por dia sobre Futebol, Educação Física, Esportes em Geral e curiosidades do mundo do futebol.

O profissional de Educação Física ainda afirmou que a aceitação dos vídeos está sendo bastante gratificante, pois em semanas seu número de inscritos no canal mais que dobrou. Adriano Rodrigues ainda relatou que vários atletas da sua escolinha não perdem nenhum de seus vídeos e ainda ajudam a divulgar para outras pessoas terem acesso ao material digital.

Outra iniciativa tecnológica está sendo realizada por Alisson Reges professor e dirigente do Esporte Clube Castelo, sendo que primeiramente o professor utilizou de testes realizados no Instagram do clube para despertar a curiosidade da recente história do time, aonde os seguidores do clube respondem sobre fatos envolvendo o time gurupiense. Alisson afirma que a aceitação dos seguidores em relação aos testes foi muito boa e ajudou muito na divulgação da história do clube.

A partir deste mês de maio o Esporte Clube Castelo iniciou um projeto de fazer transmissões ao vivo (Live) pelo Instagram do clube entrevistando atletas do clube, ex-atletas, comissão técnica e dirigentes.

“O projeto da live está elevando o nosso número de seguidores no Instagram, pois já fizemos duas lives e aumentamos bastante o número de seguidores”, afirmou Alisson Reges. O objetivo principal, das atividades e de manter todos entretidos neste momento de reclusão, devido a aplicação do distanciamento social.

Estas praticas estão sendo utilizadas por diversas entidades no Brasil.