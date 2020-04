Professores da UnirG promovem debate virtual sobre reflexos da Pandemia no universo jurídico

Pandemia e seus reflexos no Direito e na Academia será assunto abordado em debate virtual por professores do curso de Direito da Universidade de Gurupi – UnirG. A transmissão ocorrerá hoje, 06, a partir das 19h30, por Live via Instagram, no endereço @cursodedireitounirg.

por Redação

O tema será discutido pelos professores Fernando Furlan, Vazusa Pires, Paulo Izídio, Kádyan de Paula e Antonio Roveroni. Na ocasião será abordada a relação do Direito de uma forma geral e os efeitos do Coronavírus nas ações jurídicas e na forma de ensino dos profissionais da área.

Conforme a coordenadora do curso, Kádyan de Paula, com a nova situação do contágio da Covid-19 haverá uma reformulação no cenário jurídico, seja na vida do estudante ou na atuação do profissional. “Vamos avaliar o reflexo do Coronavírus no Direito e o impacto na academia, na forma como será o ensino dos professores, e nas ações do profissional da área, a partir desse acontecimento”, falou a professora.

Outro assunto que também será mencionado é a teoria da imprevisibilidade, que irá nortear as ações judiciais que surgirão a partir do novo cenário. Não é possível dimensionar o tamanho do impacto na economia e os setores que serão mais atingidos, porém, é possível afirmar que as relações contratuais serão inevitavelmente atingidas.

“Algumas ações serão movidas, afinal a situação financeira das empresas brasileiras já está sendo drasticamente afetada e isso irá refletir no resultado de várias decisões. Vamos destacar o panorama geral desse reflexo sobre aqueles que terão que se readequar às novas medidas em decorrência dessa pandemia”, adiantou.