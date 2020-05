Professora e psicóloga Nara Wanda falece em Palmas nesta segunda, 4

Faleceu nesta segunda-feira, 4, a professora e psicóloga cubana, Nara Wanda. Moradora de Palmas há muitos anos, Wanda não resistiu às complicações provocadas por um tipo de câncer, contra o qual lutava há cerca de dois anos. Ela faleceu em casa, na companhia da irmã, com quem vivia em Palmas, a também professora, Nery.

Por Redação

O enterro ocorre às 17 horas, nesta segunda-feira, 4, no cemitério Jardim da Paz. Devido ao distanciamento social estabelecido pelas autoridades de saúde, para se evitar a proliferação do novo Coronavírus, não houve velório e comparecem ao enterro apenas a irmã e alguns dos amigos mais próximos.

Wanda, muito conhecida e admirada entre os palmenses, tinha idade entre 82 e 83 anos e já contribuiu muito com a comunidade. Foi professora do Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra) por muitos anos e também coordenadora do programa social de psicologia da Universidade, que oferta atendimento gratuito à população de baixa renda.