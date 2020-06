Professora Alana é o nome do PT indicada a vice de Walter Júnior

“Falta só pequenos ajustes, mas está quase certo a indicação da vice na chapa do pré-candidato a prefeito Walter Júnior”, disse o presidente do PT de Gurupi, Melquiades Matos.

Por Régis Caio

Após a desistência do advogado Sávio Barbalho de disputar à prefeitura de Gurupi pelo PT fez com que o partido se movimentasse na articulação política visando as eleições deste ano.

O grupo apresentou o nome da professora Alana Linhares para substituir o nome de Barbalho. Para o Portal Atitude, Alana comentou sobre essa situação.

“O professor Sávio sempre foi o nome do partido para concorrer a vaga ao executivo, mas por motivos que ele elencou na carta, decidiu se retirar da disputa e só após ele ter comunicado oficialmente ao partido é que o meu nome foi indicado, e Sávio assim como os demais membros apoiaram, o que pra mim foi motivo de muita honra, mas como não cheguei a essa pré-candidatura a vereadora sozinha ainda estou ouvindo minha base de apoiadores, voluntários, amigos e família antes de tomar uma decisão tão importante como essa”, relatou.

Indicação para Vice

Outra informação repercutida nesta sexta-feira, 19, no meio político da cidade foi a indicação da professora como vice na chapa do pré-candidato Walter Júnior (PSD).

Sávio Barbalho chegou a comentar que as tratativas com o PSD seguem próximas e o presidente do Partido dos Trabalhadores de Gurupi, Melquiades Matos, informou que falta só pequenos ajustes, mas está quase certo. “Está 90% certo, contudo informaremos de forma oficial nos próximos dias”, afirmou Matos.