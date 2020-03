Professor de Figueirópolis representa o Tocantins no I Encontro Anual Educação Já! Avalie esse post Avalie esse post

O evento tem como objetivo debater as principais medidas propostas na iniciativa para elevar a aprendizagem dos estudantes brasileiros

por Guilherme Gandara

O primeiro Encontro Anual Educação Já! acontece nos dias 9, 10 e 11 de março, em Brasília (DF). A iniciativa reúne 27 educadores da rede de cada uma das Unidades Federativas de todo o país, e o representante tocantinense é o professor Weliton Silva, do Colégio Estadual Cândido Figueira, de Figueirópolis.

Weliton faz parte da Rede Conectando Saberes, que é formada por professores de todo o Brasil, com o apoio da Fundação Lemann. O grupo conta com mais de 600 educadores comprometidos com uma educação pública de qualidade em todo o país.

O professor explicou que o evento traz debates importantes para o desenvolvimento educacional. “Participar do Encontro Anual Educação Já! é um momento gratificante e de muita responsabilidade, pois, além de representar a Rede Conectando Saberes, estarei representando também os professores do Estado do Tocantins, num evento onde terei a oportunidade de estar junto a diversas organizações da sociedade civil, ativistas, gestores públicos, professores e alunos debatendo as principais prioridades da Educação Pública Brasileira”, pontuou.

Na oportunidade, também será apresentado o Relatório Anual Educação Já!, que traz o monitoramento das sete políticas prioritárias para que a Educação Brasileira dê um salto de qualidade. Elas são o resultado de um intenso trabalho coordenado pelo Todos Pela Educação em 2018.

Educação Já!

O Educação Já! é uma iniciativa organizada pela ONG Todos Pela Educação, parceira da Fundação Lemann, que contou com a colaboração de especialistas e instituições de todo o Brasil. O evento tem como objetivo debater as principais medidas propostas na iniciativa.

A ideia trata-se de um plano para elevar a aprendizagem dos estudantes brasileiros, com recomendações detalhadas de políticas públicas ancoradas em evidências nacionais e internacionais de êxito.