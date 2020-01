Produzido no Tocantins, minissérie sobre suicídio indígena é exibido na TV Cultura Avalie esse post Avalie esse post

Primeira série do Tocantins exibida nacionalmente, produção será veiculada nesta quinta-feira, 09, na TV Cultura

por Redação

Um assunto delicado e preocupante, o suicídio indígena é abordado na minissérie “O Mistério de Nhemyrõ”, exibida em todo o território nacional pela TV Cultura. Nesta quinta-feira, 09, será exibido o quinto episódio. A série documental de 13 episódios estreou na emissora no dia 12 de dezembro de 2019 e está sendo exibida todas as quintas-feiras. A direção e roteiro é da cineasta tocantinense Eva Pereira e do antropólogo indígena Tonico Benites. A produção é uma parceria das empresas Tocantinenses MZN Filmes e Cunhã Por Filmes. A classificação é de 12 anos e a exibição pela TV Cultura à 00h50.

Com 26 minutos cada episódio, a série acompanha uma pesquisa do indígena e doutor em Antropologia Social, Tonico Benites, do Povo Guarani Kaiowá, sobre o alto índice de suicídio indígena em algumas etnias do País. A expedição de Benites mostra lugares em que os números de suicídios indígenas assustam e destaca ainda as diferentes realidades destes povos que vivem em contextos completamente distintos, tendo apenas o suicídio como elo maldito entre eles.

O protagonista começa na realidade dos Kaiowá em Mato Grosso do Sul, depois também visita São Gabriel da Cachoeira (AM) e, por último, vai na Ilha do Bananal (TO). Em conversas com familiares de vitimas, líderes religiosos, antropólogos, pesquisadores e instituições,descobre diferentes olhares sobre o tema e coloca em confronto teses e pontos de vistas. Segundo Tonico Benites, apesar de ser um tema pesado e doloroso, abordar o suicídio indígena é necessário para despertar no País os inúmeros problemas enfrentados por seus ‘parentes’. “São diversas situações que acabam levando os indígenas ao Estado de Nhemyrõ (não querer mais viver)”, declarou.

De acordo com a diretora, Eva Pereira, a série foi o trabalho mais difícil de sua carreira, até o momento. “Impossível se despir de tudo que vivemos nesta produção. “A dor represada em cada olhar, a impotência do grito por socorro preso na garganta, o desassossego de não entender, não saber o que fazer, o que dizer…Foi forte e transformador”, declarou.

Além de abordar diferentes olhares sobre o suicídio em comunidades de três lugares do Brasil: Amazonas, Tocantins e Mato Grosso do Sul, a série faz ainda uma imersão em alguns contextos e destaca temas como a religiosidade, saúde, educação, infância indígena e outros.

Trata-se da primeira série tocantinense exibida nacionalmente e a produção está sendo transmitida pela TV Cultura, semanalmente, toda quinta-feira, desde o dia 12 de dezembro de 2019. O episódio desta quinta-feira, 09, recebe o nome de “Guarani Kaiowá – Os Três Mundos”, que acompanha Tonico Benites pelo universo das reservas, retomadas e acampamentos nos três mundos Guarani Kaiowá.

De acordo com Eva Pereira e Tonico Benites, o objetivo é de que ainda neste ano ela também seja exibida em veículos de comunicação do Tocantins e do Mato Grosso do Sul.

Produção

A minissérie “O Mistério de Nhemyrõ” foi aprovada para produção no edital de TVs Públicas da EBC e ANCINE/FSA de 2014. “O edital gerou oportunidades e viabilizou produções em todos os estados braileiros, com todos os olhares e todos os sotaques”, declarou Eva Pereira, acrescentando ainda o lamento pelo edital estar suspenso, inviabilizando novas produções apoiadas por ele, inclusive do Tocantins. “A nossa torcida é que ele retorna e que o audiovisual resista e recupere a sua força e vigor”, concluiu.

A direção de fotografia é de Márcio Mazaron, consultoria de projeto de Spensy Pimentel e Rodrigo Siqueira. O roteiro também teve a colaboração de conteúdo do indígena Kohalue Karajá e da ativista indígena Narúbia Werreria.

O Mistério de Nhemyrõ

Roteiro e Direção: Eva Pereira

Co-roteirista e Co-diretor: Tonico Benites

Pesquisa: Tonico Benites e Eva Pereira

Consultoria de Conteúdo: Spensy Pimentel, Rodrigo Arajeju,

Consultoria conteúdo Karajá: Kohalue Karajá, Narúbia Werreria.

Equipe episódio “Guarani Kaiowá – Os Três Mundos”

Roteiro e Direção: Eva Pereira

Co-diretor e Co-roteirista: Tonico Benites

Argumento: Tonico Benites, Spensy Pimentel, Eva Pereira

Direção de Fotografia: Márcio Mazaron

Consultor de Conteúdo: Spensy Pimentel e Rodrigo Arajeju

Consultores Conteúdo Karajá: Narúbia Werreria e Kohalue Karajá

Assistente de Direção: Jéssica Alencar

Produção Executiva: Diego Mazaron

Direção de Produção: Juliane Almeida

Música de abertura: Brô MC’s Guarani

Trilha Sonora Original: Alexis Gotsis e Ruy Sposati

Som direto/ Roberto Américo

Edição e Montagem: Adriano Lima e Ruy Sposaty

Colaboração roteiro do episódio: Spensy Pimentel e Kohalue Karajá

Edição e Mixagem de Som: Felipe Colenci

Tradução e pesquisa Guarani Kaiowá: Tonico Benites

Colaboração de Pesquisa Iny Karajá: Kohalue Karajá, Risia Lima, Aurielly Painkow e Hioló Werreria.

Produção de frente Karajá : Kohalue Karajá, Michelina Karajá e Aurielly Painkow

Ilustração: Beatriz Iara Schoueri

Animação: David Duarte

Motion: Bruna Faria