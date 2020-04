Procon encontra variação de 159% nos preços dos produtos da páscoa

O maior percentual de variação de preços foi encontrado na caixa de ovinhos 40g, que chega a variar 159,85%. O chocolate está sendo vendido entre R$ 2,69 e R$ 6,99



por Redação

O Procon Tocantins realizou pesquisas dos produtos de páscoa em cinco mercados de Palmas. A mesma foi realizada nessa segunda-feira, 6. Foram pesquisados 47 produtos de cinco marcas diferentes.

O maior percentual de variação de preços foi encontrado na caixa de ovinhos 40g, que chega a variar 159,85%. O chocolate está sendo vendido entre R$ 2,69 e R$ 6,99.

Logo em seguida está ovo ao leite, de 170g, com variação de 119,10%, vendido entre R$ 20,99 e R$ 45,99. O ovos de chocolate dos brinquedos Hot Wheels e Barbie, de 166g, apresentaram uma variação de 73,24% com preços entre R$ 27,99 e R$ 48,49.

O superintendente do Procon Tocantins, Walter Viana, explicou que o objetivo da pesquisa é permitir que o consumidor possa decidir de casa qual o local que oferece um preço mais acessível.

“Neste momento que é fundamental evitar aglomerações, a pesquisa auxilia o consumidor sem ele precisar ficar indo em vários locais para comparar preções. Além disso, a proposta é fazer com que os estabelecimentos comerciais, com a divulgação da pesquisa, pratiquem os preços mais baixos possíveis”, explicou o gestor.

Dicas do Procon

O Procon Tocantins orienta que o consumidor faça uma comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos e também considere a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido.

O consumidor deve ficar de olho nas informações que são obrigatórias na embalagem como prazo de validade, composição e peso líquido do produto.

Nos ovos que contém brinquedos, verifique na embalagem se está estampada a frase “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade”. Também é obrigatória a indicação de faixa etária ou, se for o caso, que informe que não existe restrição de idade

O brinquedo deve ter o selo do Inmetro em sua embalagem, identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço), importador (caso o brinquedo seja importado), instruções de uso e de montagem, e eventuais riscos que possam apresentar à criança.

Confira aqui o Link da pesquisa.