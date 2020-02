Primeiro repasse do Leilão Pecuária Solidária para obras do Hospital de Amor em Palmas será feito na sexta-feira Avalie esse post Avalie esse post

Será realizada na próxima sexta-feira, dia 7, em Palmas, a cerimônia de entrega da primeira liberação da arrecadação do 6º Leilão Pecuária Solidária para o Hospital de Amor do Tocantins, em obras na capital do Estado.

Da Redação

A reunião será conduzida pelo leiloeiro Eduardo Gomes, idealizador e responsável pelo leilão, e contará com a presença do coordenador do projeto “O Agro Contra o Câncer”, do Hospital de Amor de Barretos, Rubikinho de Carvalho. A entrega está marcada para 10h, no próprio canteiro de obras da unidade de saúde.

Serão repassados nesta etapa R$ 200 mil dos R$ 701 mil de recursos líquidos obtidos com o leilão realizado em novembro de 2019. “Uma grande parte das vendas das doações foi fechada em parcelas e com prazos para pagamentos futuros. A partir de agora à medida que estes compromissos forem sendo liquidados, iremos dar continuidade aos repasses”, explicou o leiloeiro Eduardo Gomes”. “Na prestação de contas que aconteceu em dezembro, tivemos a oportunidade de detalhar todas as planilhas de custos e receitas do evento”, complementou.