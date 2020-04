Primeiro paciente positivo para COVID-19 em Gurupi pode ter sido contaminado em hospital em Goiânia

Informações da Prefeitura de Gurupi apontam primeiro caso confirmado para Covid-19 é um homem de 58 anos que recentemente esteve no Instituto do Coração em Goiânia onde foi submetido a uma cirurgia cardíaca.

por Wesley Silas

Conforme a Secretária de Saúde em Goiânia (GO) o paciente, que morador do Setor Nova Fronteira em Gurupi, chegou a ser orientado e alertado na capital goiana sobre o cuidado que ele teria que ter, caso sentisse sintomas do COVID-19. “Quando ele chegou a Gurupi, sentiu os sintomas e foi direto para Palmas e se internou em um hospital da rede particular”, informou. A pedido da família, o nome do paciente não será divulgado.

No entanto, o paciente encontra-se internado desde domingo, 05, onde colheu o exame no dia 06 de abril, e o resultado na noite desta terça-feira, 7. A equipe da Vigilância Epidemiológica está monitorando as pessoas que tiveram contato mais próximo com o paciente e a família está em isolamento domiciliar.

Números.

Com os últimos números, o Tocantins já confirmou 21 casos do novo Coronavírus. Sendo 13 em Palmas, 6 em Araguaína, 1 em Gurupi e 1 em Dianópolis.