Primeiro paciente diagnosticado com coronavírus no Brasil está curado

O homem de 61 anos que foi o primeiro a ser diagnosticado com #coronavírus no Brasil está curado. O anúncio foi feito na noite da sexta-feira (13) pela Secretaria de Saúde de São Paulo e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

por Redação

O morador de São Paulo testou positivo para a doença em 25 de fevereiro, dias depois de voltar de uma viagem à Itália. Por ter apresentado sintomas brandos, depois do diagnóstico, o empresário foi encaminhado para isolamento domiciliar, com a esposa, onde ficou até a sua cura. Na mesma coletiva, foi confirmada a primeira transmissão comunitária do vírus, quando o paciente não viajou e nem teve contato com pessoas com #coronavírus. O governo estadual estabeleceu o cancelamento dos eventos públicos e privados com mais de 500 pessoas.

O Ministério recomendou, ainda, que cada Estado tome suas decisões sobre cancelamentos de aulas, eventos e aglomerações. Enquanto durar a declaração de emergência, a recomendação é que cuidados sejam tomados de acordo com a situação de pico do vírus.

As aulas do sistema público do Tocantins estarão suspensas a partir da próxima semana. Num decreto publicado no Diário Oficial do dia 13, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, determinou a suspensão, pelo período de 16 a 20 de março de 2020, de todas as atividades educacionais nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino e na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).