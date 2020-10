Primeira chuva mostra fragilidades do pavimento asfáltico e causa prejuízos a comerciantes do camelódromo recém inaugurado

Um comerciante relatou ao Portal Atitude, que o problema iniciou desde a inauguração da obras em junho de 2019 e, apesar das reclamações feitas, a Prefeitura ainda não solucionou as falhas na construção do prédio do novo camelódromo. Outra reclamação trata-se da qualidade do novo asfalto destruído a primeira chuva.

por Wesley Silas

“Este novo camelódromo que recentemente foi inaugurado em Gurupi tem vários problemas de infraestrutura e na última chuva que teve aqui tivemos grande prejuízos em mercadorias perdidas porque as lojas ficaram inundadas”, disse um dos comerciantes. “Eu peço só para não divulgar o meu nome para não ter problemas com a prefeitura”.

Segundo o comerciante, o problema e recorrente e, apesar das reclamações feitas, a Prefeitura ainda não solucionou as falhas na construção.

“Eles já foram informados várias vezes sobre estes problemas e o pessoal vem aqui e não faz nada, desde que a obra foi inaugurada em novembro de 2018, porém a gente passou a ocupar em junho de 2019”, disse.

Os comerciantes aguardam por algumas promessas da prefeitura como a implantação de grades para oferecer mais segurança.

“Naquela época eles não deram nenhuma opção para gente porque eles derrubaram tudo e a gente foi, praticamente, forçado a sair de lá. Eles deixaram uma série de problemas aqui, prometeram colocar grades e nunca colocaram e os banheiros eles fizeram improvisados”, disse.

Pavimentação

Outro problema reclamados por moradores é a qualidade do asfalto recém inaugurado em alguns setores, conforme mostra a imagem abaixo.

“O asfalto novo que tá arrancando todo. Dinheiro nosso jogado fora. O asfalto novo não vai durar até o final do ano”, reclamou Cristiano Ramos.