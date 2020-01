PRF registra redução no número de acidentes pelo sexto ano consecutivo Avalie esse post Avalie esse post

Em 2019 a redução foi de 11% quando comparado com 2018. De 2014 a 2019 o número de acidentes reduziu 60% (de 1301 em 2014 para 520 em 2019).

por Redação

O número de vítimas fatais e de pessoas feridas também foi o menor dos últimos 6 anos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalha num contexto em que a frota nacional de veículos tem aumentado a cada ano. No último levantamento divulgado, dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) apontam um aumento de cerca de quatro milhões de veículos de apenas durante 2019.

Nos últimos 6 anos o aumento foi de mais de 22 milhões de veículos. No Estado do Tocantins, registrou-se um aumento de cerca de 190 mil veículos no mesmo período.

Mesmo diante do aumento da frota, o balanço de 2019, divulgado pela PRF/TO, mostra uma redução do número de acidentes (-11%), no número de pessoas feridas (-13%) e na quantidade de vítimas fatais (-5%) .

O resultado é reflexo da estratégia operacional da PRF, que realiza campanhas de educação para o trânsito, operações pontuais em épocas de intensificação de deslocamentos, tal como férias e festas de final de ano, além de reforços de policiamento em pontos críticos nas rodovias.

No ano passado, a PRF no Tocantins também contabilizou quase 20 mil de autos de infração emitidos durante fiscalizações nas estradas que cortam o estado, sendo que 2.198 deles foram em virtude de ultrapassagem irregular.

Acidentes

Em 2019, conforme dados preliminares, ocorreram 520 acidentes em rodovias federais que cortam o Estado do Tocantins resultaram na morte de 80 pessoas e 572 feridos.