PRF prende suspeitos de tráfico de drogas e estelionato

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagou em todo o Brasil a Operação Tamoio. O objetivo é o enfrentamento à criminalidade, tendo as ações reorientadas por meio de informações da inteligência policial, o que traz otimização dos recursos humanos, tecnológicos e o emprego das Unidades de Recursos Especializados da PRF.

Da Redação

Durante o final de semana, três homens suspeitos de praticarem crimes de estelionato e tráfico de drogas foram presos pela PRF. O flagrante ocorreu no km 160 da BR 153, no município de Araguaína.

Na oportunidade, foi abordado o veículo VW Gol Rock in Rio, nele estavam 3 homens, o condutor de 35 anos, e dois passageiros, um de 32 anos e o outro de 30 anos.

Durante a abordagem, logo no primeiro contato, quando a equipe solicitou documentação do veículo e dos ocupantes, o condutor apresentou nervosismo atípico. Ademais, durante entrevista com os ocupantes do veículo, observou-se respostas confusas e contraditórias, fatores que conduziram para uma fiscalização mais minuciosa.

Após consulta aos sistemas apurou-se que um dos passageiros possuía passagens criminais e em sua bagagem foram encontrados 38 comprimidos de substância análoga ao Ecstasy, inicialmente o homem alegou que seriam estimulantes sexuais. Além disso, no bolso dele foram encontrados diversos cartões de crédito/débito de titularidades diferentes, cartões de crédito/débito “em branco” e a quantia de R$ 3.870,00 em espécie.

Com o condutor também foram encontrados cartões de crédito/débito de várias titularidades, além de outros cartões “em branco”, com ele também estavam R$ 792,00 em espécie. Em sua bagagem também foram encontrados diversos outros cartões de crédito/débito.

Em revista ao outro passageiro, foram encontrados R$ 266,00 em espécie e cartões de crédito/débito. Na bagagem dele foram encontrados cartões de crédito/débito preenchidos e “em branco”.

Dentro do veículo ainda foram encontrados em diversos compartimentos e bagagens aparelhos celulares, uma identidade estudantil, 1 (um) Tablet Samsung, 2 roteadores de internet, 1 (uma) máquina de cartão de crédito/débito, 5 Notebooks, 10 chips de telefonia móvel, 1 (uma) impressora térmica, 3 (três) relógios de pulso “smartwatch” Amazfit, 2 (dois) relógios de pulso analógicos das marcas Bulgari e Megia, ambos com pulseira de couro e mais R$ 378,95‬ em espécie.

No decorrer das atividades policiais, procedeu-se com a apreensão de: R$5.306,85 em espécie, 6 aparelhos celulares, 26 equipamentos eletrônicos, 58 cartões bancário, e 38 comprimidos de Ecstasy.

Diante dos fatos, restou configurado, à princípio, os crimes de estelionato e tráfico de drogas. Os homens foram detidos e encaminhados para Polícia Civil em Araguaína/TO.

TAMOIO – O nome Tamoio vem do Tupi Guarani TAMUÍA, que significa o avô, o antepassado. A Confederação dos Tamoios foi uma aliança de tribos indígenas firmada com o objetivo de combater os portugueses e outras tribos que os apoiavam. A referência é em relação à aliança dos grupos especializados da PRF unidos nessa operação.