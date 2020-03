PRF flagra mulher com filho de 9 meses transportando 18 kg de maconha Avalie esse post Avalie esse post

A droga estava escondida em uma mala e seria transportada de Palmas para Balsas/MA

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na madrugada desta quarta-feira, 04, a prisão de uma mulher de 37 anos transportando 18 kg de entorpecentes. A mulher estava com o filho de 9 meses quando cometia o crime.

A ocorrência foi registrada no km 332 da BR 153, município de Guaraí/TO, abordou o ônibus de transporte de passageiros que seguia com destino ao Estado do Maranhão.

Durante a fiscalização, a equipe da PRF percebeu cheiro forte de entorpecente vindo do interior do bagageiro do veículo. Foi então identificada a mala e dentro dela foram encontrados, enrolados em uma blusa de frio, 20 tabletes/barras de substância com características de maconha.

Em seguida, a equipe identificou a proprietária da mala, uma mulher de 37 anos que estava com um bebê em seu colo. A mulher confessou o crime, informando que recebeu a mala contendo o entorpecente no ponto de ônibus em Palmas próximo ao Shopping Capim Dourado e que levaria até Balsas/MA, onde entregaria a droga para um homem desconhecido.

Diante das informações obtidas a mulher foi presa em flagrante e conduzida para Delegacia de Polícia pelo crime de Tráfico interestadual de drogas. Foi acionado o conselho tutelar de Guaraí para adotar as medidas necessários para cuidados da criança de 9 meses.